Un detingut per la tinença de 112 plantes de marihuana i una arma de foc a Reus

Agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra han realitzat l'escorcoll aquest dimecres en un pis del carrer Roser

Redacció

Actualitzada 25/10/2016 a les 12:35

Agents de la Guàrdia Urbana de Reus han detingut aquest dimarts 25 d'octubre un veí de Reus com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i per tinença il·lícita d'armes de foc.



Els agents s’han desplaçat a un pis de carrer Roser aquest dimarts al voltant de les 3 de la matinada arran d’una denuncia sobre el possible cultiu de marihuana en aquest domicili. En el registre de l’habitatge s’han localitzat 112 plantes de marihuana, cabdells i estris per al cultiu com elements de reg, ventilació i calefacció pel procés d’assecament, així com també diversos utensilis de pesatge. Per altra banda, els agents també han trobat una arma de foc i diners en efectiu. Els Mossos d’Esquadra també s’han desplaçat fins el lloc dels fets.



El veí del pis s’ha detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i per tinença il·lícita d'armes de foc. Posteriorment s'ha traspassat amb les diligències d'inici a la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.