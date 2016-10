Revisions visuals i ulleres pels habitants de Tujereng

Martra Visions, amb la col·laboració de Bar Campus i l'associació MBOLO, ha portat 600 ulleres i ha realitzat 500 revisions en aquesta zona de Gàmbia

Actualitzada 25/10/2016 a les 12:10

Martra Visions, amb la col·laboració de l’associació de Gàmbia MBOLO, ha realitzat cinc-centes revisions visuals aquest setembre a Tujereng. Concretament les revisions, que han beneficiat a tota la població que ho desitgés, s’han dut a terme en el marc de Fandema, un projecte comunitari en educació, salut, formació, desenvolupament comunitari, turismo responsable, energies alternatives i medi ambient centrat en les dones que du a terme l’associació MBOLO.



El Bar Campus també ha col·laborat amb aquesta iniciativa recollint ulleres que ja s’havien entregat al país africà el darrer any. A més de les aportacions de particulars i comerços de Reus, les firmes Bollé, Cebé i Lotus han fet una aportació de més de 420 ulleres e sol a estrenar. Entre tots, es van aconseguir portar 600 ulleres en aquesta zona de Gàmbia.



El proper mes de febrero es portaran a Tujereng ulleres fetes a mida pels casos no resolts. Per altra banda, també es realitzarà la visita anual a Fandema per continuar amb el seguiment i cura de la salut visual de la població gambiana.