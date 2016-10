La DOP Siurana produirà 3,5 milions de litres d'oli, un 30% menys que l'anterior campanya

La Fira de l'Oli a Reus tindrà lloc el 11 i 12 de novembre

Actualitzada 25/10/2016 a les 14:05

La DOP Siurana produirà enguany 3,5 milions de litres d'oli, el que representa un 30% que l'última campanya, en la qual la xifra de producció va arribar als prop de 5 milions. El president de la DOP, Antoni Galceran, atribueix aquesta baixada de la producció a dos factors: la manca de pluges generalitzada de maig a octubre, i l'alternança d'un any bo i un de dolent, pròpia dels conreus mediterranis. La setmana passada ja van començar a passar les primeres olives pels trulls en una campanya que s'acostuma a allargar fins al gener. Enguany el preu per garrafa s'apujarà un euro. Aquesta denominació de l'oli d'oliva verge extra produït a la regió de Tarragona aglutina prop de 8.000 pagesos, repartits entre gairebé una quarantena de cellers productors de set comarques diferents. L'oli nou de la temporada es podrà tastar els dies 11 i 12 de novembre a la Fira de l'Oli a Reus, la primera que es fa a Catalunya. Enguany compleix 20 anys i incorpora novetats.



Els aparadors de Reus s'ambientaran amb la temàtica de l'oli Siurana i els 'instagrammers' de la ciutat faran una trobada i difondran fotografies per promocionar la fira. Són algunes de les novetats que s'incorporen al llarg d'una setmana d'actes dedicats a l'oli de la DOP Siurana. També es faran degustacions a la biblioteca Xavier Amorós el dimecres 9 de novembre, acompanyades d'una lectura de poesia. I en el marc de la fira, a l'estand de la DOP Siurana, en un annex, es faran tasts d'oli, tallers sobre com amanir les olives, elaboració de sabons fets amb oli, etc.



L'Agència Reus Promoció, el Consell Regulador de la DOP Siurana i Unió Corporació Alimentària de Reus han presentat aquest dimarts la nova edició de la fira, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de novembre a la plaça de la Llibertat de Reus. HI participaran més d'una vintena de productors, un bon nivell de participació de cooperatives tenint en compte el moment de recollida de les olives, i que permet al públic trobar una gran diversitat de varietats del producte. A la passada edició, un 60% dels visitants eren de fora de Reus, i d'aquests, la meitat provenien de Barcelona.



L'acte més popular de la fira es fa dissabte al matí, a partir de les deu, amb un esmorzar degustació de l'oli nou per a tots els assistents. Està previst que se serveixin 3.000 racions d'esmorzar. Per als organitzadors és una satisfacció que aquesta fira, la primera de Catalunya on es presenta l'oli nou de la temporada, s'hagi consolidat i que siguin molts els productors de l'oli Siurana que organitzin les seves pròpies festes de l'oli nou.



Des de la DOP es confirma que, novament, la qualitat de l'oli d'enguany serà «excel·lent» i que el preu, després d'uns anys sense moure's, s'apujarà un euro en les garrafes de 2 i 5 litres, que a la fira valdran 11 i 24 euros respectivament. Galceran ha destacat la creixent expansió internacional de l'oli Siurana, especialment cap a Grècia, els Estats Units, França i Alemanya. «Malgrat les pluges tardanes la producció baixarà, però preveiem que l'any vinent sigui superior a aquesta», ha augurat Galceran.