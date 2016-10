Els donants de sang tenen cita aquest dijous al Teatre Fortuny de Reus

La 13a Marató de Donació de Sang de Reus obrirà les portes del Teatre de 9 del matí a 9 del vespre

Actualitzada 25/10/2016 a les 19:39

Tothom que vulgui convertir-se en donant de sang pot fer-ho aquest dijous en el marc de la 13a Marató de Donació de Sang de Reus, que tindrà lloc, com és habitual, al Teatre Fortuny. De 9 del matí a 9 del vespre, la campanya organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST) permetrà fer donació al conjunt de la ciutadania que estigui en condicions de participar-hi.Segons indica l'organització, que a més del BST també compta amb la participació de l'Ajuntament de Reus, el Consell Comarcal del Baix Camp, l'Associació de Donants de Sang del Baix Camp i el Consorci del Teatre Fortuny, aquest esdeveniment «acostuma a tenir uns bons índexs de participació».El lema d'enguany és 'La sort de donar sang', que «fa referència al fet que qualsevol persona que estigui en bones condicions té la fortuna de poder donar sang: és una gran sort poder donar sang, i hem d'exercir aquesta capacitat», ha assegurat la directora territorial a la zona de Tarragona del Banc de Sang i Teixits, la doctora Virginia Callao, que ha participat a l'acte de presentació de la campanya.A l'acte d'aquest dimarts, el vicepresident de l'Associació de Donants de Sang del Baix Camp, Pere Líndez, i una persona receptora de sang com a pacient, Fina Jansà, han remarcat el suport decisiu que representa per a qualsevol persona malalta o en situació de necessitat el fet de rebre sang. Per aquest motiu han fet una crida a la ciutadania per ser conscient de la importància d'implicar-se en la donació i han agraït els milers de donants que periòdicament participen a les campanyes de donació.Des de l'organització de la marató s'ha recordat que és molt recomanable reservar hora per participar a la marató com a donant a través d'aquest enllaç