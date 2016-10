Defensa publica els documents dels dos albiraments d'OVNIS a l'aeroport de Reus

Ja es poden consultar per Internet les comunicacions relatives a l’anàlisi de dos casos que van tenir Reus com a escenari

Albirament a la Torre de Control

El Ministeri de Defensa ha digitalitzat i posat a disposició del públic els documents desclasificats relatius a les investigacions d’albiraments d’OVNIS (Objectes voladors no identificats) perquè es puguin consultar obertament pels ciutadans. No obstant això, s’han eliminat la identitat dels informants, investigadors i càrrecs que els signaven. Entre els 80 casos analitzats arreu de l’Estat es troben dos que van tenir com escenari el cel proper a l’aeroport de Reus. Els documents es troben digitalitzats en aquest enllaç Un cercador permet trobar per nom d’aeroport o ciutat un dels 80 informes emesos des del 1962, quan es va produir el primer cas estudiat, a Múrcia; fins al 1995, en què va entrar a Defensa el cas d’un albirament a Morón, a Sevilla. Els dos casos que afecten albiraments a l’aeroport de Reus es van investigar el 1967 i el 1969. En aquells anys es va posar en coneixement de les autoritats de l’Exèrcit de l’Aire. Els documents, classificats de confidencials per les autoritats militars, s’han fet públics ara, tot i que es van desclassificar el 1993 i 1997 respectivament.El primer dels casos en el que apareix el nom de Reus està relacionat amb la petició que fa d’informació a les autoritats espanyoles una companyia xàrter britànica. Els passatgers i la tripulació d’un Douglas DC-6 de la companyia Air Ferry, que volava sobre l’Aeroport de Reus l’11 de setembre del 1967, van mostrar la seva inquietud en veure un objecte quan l’aeronau es trobava a 16.000 peus d’altitud. El dia abans, un altre avió d’aquesta companyia ja va descriure un objecte estrany a 80 milles al Nord-est de Barcelona, es tractava de quelcom «que tenía una forma parecida a un cono». Dins la documentació consta, fins i tot, la petició de periodistes especialitzats dels Estats Units interessant-se pel cas. Aquest estrany objecte va ser albirat posteriorment sobre Torrejón, l’endemà, (12 de setembre).El Centro de Control de Paracuellos detecta aquest dia un «eco que se traslada muy lentamente». L’Estat Major va concloure que era necessari investigar els fets i es pregunta per la necessitat de comunicar-los a organismes internacionals dedicats als Ovnis.El segon dels casos amb documentació desclassificada pel Ministeri de Defensa fa referència a una comunicació feta per la Torre de control de Reus a les 11.40 hores del 13 de maig del 1969. El controlador de servei segueix l’enlairament d’un Boeing 727, quan observa un punt lluent al cel, immòbil, que també és observat pel controlador suplent, dos mecànics i dos soldats. L’informe del Mando Operativo Aéreo descrivia l’objecte com de forma circular («posiblemente esférico») i amb una lluminositat homogènia «a excepción de unas manchas de forma alargada, horizontales, de mayor intensidad y color amarillento».L’objecte es va anar movent fins a difuminar-se, relaten els testimonis. L’Exércit de l’Aire aporta un dibuix en el qual es pot apreciar l’objecte sobre Constantí a una altura relativament baixa, i posteriorment, el mateix objecte sobre el barri de Sant Salvador de Tarragona, ja a una altura superior. Els investigadors van concloure que es podria tractar d’un fenomen de refracció produït entre els avions que van coincidir a l’aire: cinc avions portuguesos i el Boeing 727, que volaven quan el Sol estava a una «posición gairebé vertical».