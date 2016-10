Premien Reus per no registrar cap accident amb víctimes mortals el 2015

la ciutat tampoc ha tingut cap víctima mortal per accident de trànsit en el que portem de 2016

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 12:53

L’Ajuntament de Reus rebrà el premi Zero, el qual reconeix les ciutats de més de 100.000 habitants de l’estat que no han tingut cap accident de trànsit amb víctimes mortals durant un any sencer. Reus no va registrar cap víctima mortal a causa d’accident de trànsit el 2015, i de moment tampoc n’hi ha hagut en el transcurs d’aquest 2016. L’any 2014 se’n van registrar dos; el 2013, 1; el 2012, 1; el 2011, cap; i el 2010, 1.



El regidor de Seguretat, Joaquim Enrech, assegura estar «moderadament satisfet» de l’evolució de la sinistralitat a la ciutat, ja que «un sol accident amb ferits ja és de lamentar». En aquest sentit, ha afirmat que tant el comportament cívic dels conductors i els vianants com les mesures implantades pel consistori per tenir una circulació viària «pacífica i segura» són «indispensables per millorar la seguretat del trànsit».



Els premis s’emmarquen en la tercera edició de les Jornades sobre Mobilitat Urbana i Seguretat Vial que tindran lloc el pròxim 17 de novembre a València, i compten amb el suport de la Dirección General de Tràfico, la generalitat Valenciana i la Federación Española de Municipions y Províncias.