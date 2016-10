El govern de Reus s'avé amb mesures de l'oposició i convoca ple d'ordenances

L'expedient dels impostos pel 2017 es votarà aquest dimecres en plenari extraordinari

Actualitzada 24/10/2016 a les 15:03

L'Ajuntament de Reus ha convocat un ple extraordinari per aquest dimecres a les deu del matí per aprovar les ordenances del 2017. Després de no haver convençut cap grup de l'oposició per arribar a un pacte sobre les modificacions dels impostos i d'haver gairebé esgotat el termini legal per fer-ho, l'equip de govern, que està en minoria, ha acceptat algunes mesures puntuals de l'oposició a fi de poder tirar endavant l'expedient d'ordenances. Així, segons ha pogut saber l'ACN, l'expedient inclourà l'eliminació de les bonificacions del 4% de descompte que s'aplicava per al pagament avançat de tributs i de l'1,5% per domiciliar els rebuts, dues propostes d'estalvi que va plantejar el PSC per tal de compensar els gairebé 700.000 euros que es deixaran de percebre de l'Hospital Sant Joan de Reus, en quedar eximit de pagar l'IBI.



Els grups polítics acaben de ser informats d'aquesta decisió de l'equip de govern. Des del govern, que no es vol entrar en quins acords puntuals s'han assolit i amb quines formacions, s'ha convocat la comissió informativa prèvia al ple -aquest dimarts a les cinc de la tarda-, per explicar amb detall l'expedient d'ordenances a tots els partits, que aquest dilluns al matí han estat coneixedors de la convocatòria de ple extraordinari.



A priori s'havia dit que el termini legal acabava aquest dilluns, però segons fonts municipals, els tècnics avalen que el marge, fins dimecres, és viable. «L'expedient es portarà a votació amb els acords que s'hagin pogut arribar amb els grups», apunten fonts municipals. Aquests acords serien només la inclusió de dues mesures socialistes per equilibrar la supressió de l'IBI de l'hospital, amb una previsió d'estalvi de 540.000 euros.



Per altra banda, no s'hauria inclòs una tercera mesura, l'augment del 5% de l'IAE, en no ser considerada legal. El govern, però, no hauria contemplat cap altra proposta del PSC, més enllà de les que guarden relació amb la pèrdua de l'IBI de l'hospital. Amb la CUP, amb qui el govern confiava arribar a un acord, les negociacions no han arribat a bon port i els cupaires segueixen dient 'no' a les ordenances fiscals i als pròxims pressupostos.



Així, s'espera que en el ple se sotmetrà a votació punt per punt, a fi d'aconseguir el suport necessari de cada formació per aprovar les modificacions, si bé es preveu que el conjunt de les ordenances no diferirà gaire de les d'enguany. En cas que no s'hagués pogut celebrar el ple, les ordenances s'haguessin hagut de prorrogar per segon any consecutiu. L'any passat ja es va haver de recórrer a la pròrroga. Els vigents tributs són del 2015.