El Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) de Reus posa en marxa un taller de doblatge fer fomentar les comunicacions orals en català

Actualitzada 24/10/2016 a les 09:49

El Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus durà a terme el proper 4 de novembre de 17 a 19h el taller Doblem en Català?, en el qual els participants aprendran a posar en pràctica el català parlat d’una forma molt divertida: donant veu a personatges de clàssics del cinema com Psicosi o programes de televisió i dibuixos animats com Hello Kitty.



L’encarregat d’impartir el taller serà el profesor de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de València, Francesc Fenollosa, el qual compta amb una àmplia experiència com a traductor i adaptador pel sector audiovisual. En primer lloc farà una introducció perquè els participants coneguin els requisits bàsics per fer un bon doblatge. A continuació els alumnes doblaran seqüències de clàssics de cinema i esdevindran protagonistes de diverses sèries de dibuixos.



Aquesta activitat, que té com a objectiu fomentar les comunicacions orals en català, és gratuïta i compta amb un nombre limitat de places. Els interessats poden inscriure’s a la Secretaria del CNL o al telèfon 977 12 88 61.