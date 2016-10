Turquia frenarà les intervencions per aconseguir més estabilitat en els preus de l'avellana

Reus acull la trobada bilateral entre la Unió Europea i Turquia per analitzar la situació d'aquesta fruita seca

21/10/2016



Turquia s'ha compromès a frenar les intervencions que desequilibren el mercat de l'avellana per aconseguir més estabilitat de preus. Des de fa vint anys, la inestabilitat provocava oscil·lacions en el preu de fins al 200% i 300%, mentre que ara les oscil·lacions ronden entre el 10% i el 15%. L'objectiu del sector és anar a mercats encara més estables en els quals es pugui acabant predient els preus de futur. Aquest ha estat el pas més important en la trobada bilateral per l'avellana entre la Unió Europea i Turquia que aquest divendres se celebra a Reus. A la reunió hi participen els principals agents del sector que juntament amb la Comissió Europea i el govern turc analitzen la situació del mercat i les previsions de collita. Turquia és el primer productor mundial d'avellana amb gairebé el 70% de la producció total, seguit de la UE amb prop del 17%.



Per Roger Palau, responsable sectorial de la FCAC, el compromís de Turquia facilita que compradors i venedors d'avellana tinguin estabilitat en el temps i, tot plegat, «dóna garanties que aquest mercat continuï». «Si el mercat mundial és estable i amb preus bons, nosaltres tirarem endavant», ha afirmat. Turquia és el primer proveïdor d'avellana de la UE amb el 80% del total de les importacions comunitàries. Dins de la UE, que representa el 17% de la producció mundial, Itàlia és el primer productor, amb un 75%, seguit d'Espanya, amb el 9%. Per això, Palau ha explicat que el sector espanyol no funciona com a «locomotora» de mercat de l'avellana, sinó que són «vagons» del tren, però ha remarcat que no per aquest fet «s'ha de caure d'aquest tren».



Al llarg dels anys, l'avellana ha patit fluctuacions en el preu que, segons Palau, han provocat que la indústria compradora aparti el producte de la circulació perquè no pot confiar a quins preus farà la compra d'aquesta fruita seca. La situació de l'avellana contrasta amb la de l'ametlla, un producte que es produeix i consumeix cada dia més a escala mundial i que els preus són bons: «si no hi ha distorsions de mercat, la indústria està contenta amb aquest producte: té servei constant, preus estables, i sap amb què pot jugar el pròxim any», ha detallat Palau. En canvi, si els preus varien dia rere dia, la indústria l'aparta per no dependre'n.



Palau ha reivindicat que des de la UE s'ha reclamat sempre que hi hagi lliure comerç, regit per les lleis de l'oferta i la demanda, i «que no hi hagi retencions per agents privats», ja que últimament es produïen especulacions d'agents tercers. «Això és dolentíssim», ha lamentat el responsable sectorial de la FCAC, que ha detallat que Turquia «sempre ha jugat a l'ara venc, ara no venc». Alemanya o Bèlgica, majors consumidors d'avellana –sobretot utilitzada en la indústria xocolatera-, són dos dels grans estats que reclamen estabilitat en el sector.



Segons dades de les cooperatives, la collita al conjunt de l'Estat espanyol se situarà aquesta campanya en unes 13.000 tones closca, una xifra estable però amb una disminució del 3% en relació amb l'any passat, 13.440 tones closca. Un 95% de la producció prové de Catalunya, on també es concentra la indústria de transformació d'aquesta fruita seca.



Aquest fòrum se celebra anualment des de 1998 i hi participen agents productors de Turquia, França, Itàlia i Espanya i dels diferents països consumidors de centre Europa, on es concentra la indústria i el comerç. En concret, hi participen tots els agents de la cadena de valor, des de productors, cooperatives, comerç i indústria de segona transformació fins a administracions turques i europees.