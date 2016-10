Les ordenances de Reus segueixen sense fumata blanca

Els grups a l'oposició es neguen a negociar i ja gairebé donen per fet que s'hauran de prorrogar per segon any consecutiu

ACN

Redacció

Actualitzada 21/10/2016 a les 14:01

Els intents 'in extremis' del govern de Reus per consensuar les ordenances municipals segueixen sense arribar a bon port. El ple de la modificació de les ordenances previst per aquest divendres no s'ha pogut convocar per manca de consens. L'equip de govern -CiU, ERC i Ara Reus-, en minoria, està esgotant les 72 hores de marge que li queden per poder negociar els impostos i portar-los a aprovació en un plenari extraordinari i urgent, com a màxim aquest dilluns, que és la data límit legal per poder-ho fer. Mentre des del govern s'afirma que seguirà negociant fins a l'últim moment, els grups a l'oposició es neguen en rodó i ja gairebé donen per fet que les ordenances fiscals s'hauran de prorrogar per segon any consecutiu. Per enguany ja es van haver de prorrogar les de l'exercici 2015.