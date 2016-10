La federació es va reunir el passat dijous per dissenyar el pla de treball per dur-lo a terme

21/10/2016

La Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), que aplega 34 associacions de la ciutat, es va reunir el passat dijous a la tarda per dissenyar el pla de treball per a la redacció del Reglament de Participació Ciutadana. Cal dir que la federació va decidir iniciar un procés propi de redacció i independent del reglament presentat per l’Ajuntament de Reus en considerar-se menystinguda per part dels responsables municipals.



La federació treballarà tant en la redacció del reglament des d’un punt de vista tècnic i jurídic com en l’impuls del debat entre els membres de les entitats que la formen, les altres entitats de la ciutat i els representants del territori. D’aquesta manera, la federació convocarà una primera trobada dels membres de les Juntes Directives a mitjans de novembre per exposar els principals aspectes relacionats amb la participació local, mentre que en una segons trobada convocarà a entitats de la ciutat de diferents àmbits per explicar-los les seves propostes.



Un cop realitzades aquestes dues reunions, també es realitzarà una trobada amb agents del territori per tal de conèixer la realitat dels municipis del Camp de Tarragona en matèria de Participació Ciutadana. Les sessions estan obertes a tothom.