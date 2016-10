Jocs mironians per tota la família

Mont-roig Miami acollirà l'activitat de jocs relacionats amb Miró en el marc del cicle 'Petits Grans Genis' de la Ruta del Paisatge dels Genis

Actualitzada 21/10/2016 a les 13:17

'Petits Grans Genis' seguirà amb activitats al Vendrell i Reus

El Centre Miró de Mont-roig Miami acollirà el diumenge 30 d’octubre de 12 a 14h l’activitat Experimentem en família amb jocs mironians, que s’emmarca en el cicle per a famílies Petits Grans Genis de la Ruta del Paisatge dels Genis.L’activitat començarà amb una visita guiada en la qual les famílies podran descobrir la relació de Miró amb el municipi. A continuació s’iniciaran diversos jocs tots amb elements mironians, entre els quals hi ha trencaclosques, el joc del marro, pixo, cago –equivalent al tres en ratlla-, la construcció del Cel infern –el joc dels 4 sabaters- o la pintura de caretes de diversos personatges. La família que aconsegueixi fer el trencaclosques en menys temps tindrà premi.Les famílies que vulguin participar en l’activitat poden inscriure’s al Centre Miró de Mont-roig Miami, al correu inof@centremiro.com o al telèfon 977 837 337. El cost de l’activitat és de 2 euros per participant i inclou el material necessari per al seu desenvolupament i el diploma «Som una família genial». Tot els participants entraran en el sorteig de 4 Targetes Genials del Paisatge dels Genis. També podran gaudir d’un descompte del 10%, un xarrup gratuït i un detall per als més petits, al restaurant Mas d’en Romeu.El cicle d’activitats de tardor per a famílies de la Ruta del Paisatge dels Genis seguirà amb l’activitat Visitem el Museu Pau Casals de la mà de la Maria, la minyona de la casa que tindrà lloc al Vendrell el diumenge 13 de novembre. Finalment el cicle es tancarà a Reus amb l’activitat Observem, escoltem i toquem en família el 19 de novembre al Gaudí Centre.