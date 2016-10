No es posen d'acord sobre els temps d'ús a què té dret cada grup veïnal

Redacció

Actualitzada 21/10/2016 a les 17:09

La setmana vinent un mediador serà l'encarregat de controlar el repartiment de temps per a l'ús del local municipal del carrer Benidorm que l'Ajuntament de Reus va cedir a sis associacions i entitats de la zona.



Entre les associacions que han de compartir local hi ha l'Associació de Veïns la Pastoreta i l'Associació de Veïns Monestir, entre les quals hi ha actualment una disputa per l'ús de l'espai, sobretot a causa de la recent convocatòria d'un campionat de dominó que, organitzat pels últims, no podien fer-ho a la data que van triar, segons els primers.



Finalment, a causa de la impossibilitat que les dues associacions es posin d'acord, la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència ha decidit intervenir-hi i aplicar-hi la mediació com a eina per a posar-hi remei. Aquesta opció s'ha decidit perquè considera la regidoria que les divergències entre les associacions és un problema «reconduïble».



Aquest divendres el consistori ha comunitat la decisió a les dues associacions veïnals. A més, des del consistori també s'ha advertit que, en el cas que persisteixi la tensió entre les dues associacions, «es valoraran opcions alternatives».



En el local municipal del carrer Benidorm hi tenen espai i dret d'ús, a més de les dues associacions veïnals, el Centro Espírita Manuel y Divaldo, l'Associació de la de Gent Gran del districte I, l'associació de Dones llatinoamericanes «Madre Tierra» i l'associació Boliviana para la integración, el desarrollo y la cultura.