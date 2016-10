«Viure el dia a dia d'una empresa és una experiència que em pot enriquir»

El jove estudiant Josep M. Marsal participa en el programa ‘Directius per un dia’ que s’està celebrant a tot l’Estat, al llarg d’aquesta setmana

Actualitzada 19/10/2016 a les 21:10

Decidir quin és el camí professional que es vol seguir a partir de mil i una idees sobre «què vull estudiar», no és una feina fàcil. Així ho reconeix el jove estudiant de 17 anys, Josep Maria Marsal, que aquesta setmana està fent esforços per tenir-ho una mica més clar. De fet, és un dels joves estudiants que ha participat en el programa Directius per un dia que s’està celebrant en diverses localitats de tot l’estat espanyol. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Fundación Junior Achievement i l’Asociación Española de Directivos. El reusenc ha pogut viure el dia a dia en l’empresa de recursos humans, Randstad, concretament a la seu de Tarragona.



Marsal es descriu com una «persona activa» i, de moment, té clar que estudiarà una enginyeria o un doble grau. Tot i això, el món de l’empresa l’atrau i assegura que «poder participar en les reunions de Randstad, com si en fos un més, m’ha permès veure la realitat de dins de les empreses. Crec que és una experiència que m’ha enriquit». De fet, no és la primera vegada que el jove participava en una activitat relacionada directament amb el món laboral. «Des de la Salle, l’any passat vaig poder participar en un projecte que et permetia entrar molt en el funcionament de les empreses i simular-ne tots els aspectes, tant els guanys com les pèrdues. Em va agradar», explica.



Al seu costat, Marsal ha comptat amb el suport de Pilar Sevil, directora de la zona de Catalunya Sud de Randstad. Amb 44 anys d’experiència al sector, Sevil destaca que «aquesta activitat és una experiència per la qual crec que haurien de passar tots els estudiants i, a la vegada, provar empreses de diferents sectors, per veure què és el que els crida l’atenció». Com a experta en recursos humans, explica que «l’oferta de feina ha tornat a créixer, sobretot en el camp de la indústria, la logística, serveis i alimentació». A més, reivindica que «al Camp de Tarragona es demana molt la gent que tingui coneixement de logística, hi ha moltes empreses que ho necessiten». El futur dirà si el jove Marsal s’anima amb la logística.