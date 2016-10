La segona sessió del judici està prevista per divendres a les 10 del matí

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 18:05



L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha declarat aquest dijous com a testimoni pel cas Shirota, una peça separada del cas Innova, davant del Tribunal de Comptes a Madrid. A les deu del matí ha començat el judici oral amb què acaba la investigació comptable per l'aval que l'hòlding d'Innova va concedir a Shirota Functional Foods, amb capital públic i privat. La segona sessió del judici, duta pel departament segon de la Secció d'Enjudiciament, està prevista per divendres a les 10 del matí. A banda de Pellicer, hi ha altres testimonis, antics càrrecs públics i també de Shirota, cridats a declarar. En paral·lel, la investigació penal del cas Shirota continua el seu curs al Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus, en la qual estan imputats els 14 regidors de l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Reus (PSC, ERC i ICV).



El cas va arribar de mans de la CUP al Tribunal de Comptes, que ja va celebrar l'audiència prèvia al juliol, i a la Fiscalia. A partir d'aquest punt es van obrir diligències prèvies per determinar si l'objecte de Shirota guarda relació amb el d'Innova, atesa l'existència d'avals creuats entre empreses, aparentment, sense objectes socials vinculats. Shirota va ser liquidada pel consell d'administració d'Innova amb l'arribada al poder del nou equip de govern de CiU i PP, que van adduir deutes acumulats que, finalment, van ser assumits íntegrament pel consistori. El 2015, la CUP va retirar-se de la denúncia al·legant motius econòmics.