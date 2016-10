Dos robatoris en dues entitats bancàries de Reus

Els atracaments s'han produït per autors diferents al BBVA del carrer Sant Joan i a 'La Caixa' del carrer Don Bosco

reacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 15:33

Dues persones diferents han atracat dues entitats bancàries a Reus aquest dijous al migdia. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del primer robatori, produït al BBVA del carrer Sant Joan, mentre que el segon individu, que ha entrat a robar a 'La Caixa' situada al carrer Don Bosco, ha estat detingut in situ.



En el primer cas l'atracament s'ha produït concretament a les 13.15h d'aquest dijous. L'autor de l'atracament ha entrat a l'edifici del banc BBVA situat al carrer Sant Joan i ha amenaçat a les persones presents a l'interior amb una arma que els Mossos creuen que podria ser falsa. El lladre, que anava ebri en el moment de l'atracament, s'ha emportat pocs diners i ha fugit. En aquests moments Mossos d'Esquadra estan duent a terme un dispositiu de recerca conjunt amb la Guàrdia Urbana per enxampar l'autor dels fets.



Per altra banda, 10 minuts més tard un altre individu ha entrat a 'La Caixa' situada al carrer Don Bosco i ha amenaçat a les persones que hi havia a l'interior amb una xeringa. Els Mossos l'han detingut en el mateix lloc dels fets per un delicte de robatori amb violència i intimidació. L'home, de 38 anys, acabava de ser deixat en llibertat en càrrecs després de passar a disposició judicial per un atracament que havia comès dimecres a l'Ibercaja de passaig Prim.