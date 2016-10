David Querol serà la imatge de la Ganxet Pintxo

El jugador del CF Reus tira molt a la ciutat

Actualitzada 20/10/2016 a les 10:46

La Cambra de Comerç de Reus ha volgut pujar un esglaó més en la seva fructífera relació amb el CF Reus Deportiu a l’hora de difondre i promocionar la Ganxet Pintxo. Després de les últimes col·laboracions amb el club roig-i-negre en el marc de la ruta de tapes, en aquesta edició de tardor s’ha apostat per convertir a un dels jugadors del primer equip en la imatge de l’operatiu. Es tracta del davanter David Querol, nascut a Reus el 1989 i format a la pedrera del CE Unió Astorga.



L’aposta per Querol respon a la voluntat de l’organització de posar en valor els futbolistes de casa que han aconseguit ser un referent a l’equip de la nostra ciutat. Però això en la difusió se’l presenta com un «Ganxet Pinxo de Reus i del Reus».



La imatge de Querol amb el logo de la Ganxet Pintxo es podrà veure en els opis publicitaris que a partir de la setmana vinent es col·locaran en diversos punts de la ciutat, i a la Ganxeta, la guia de la ruta de tapes. L’organització també editarà una postal amb aquesta imatge promocional que es podrà aconseguir gratuïtament durant la ruta a la Reus Store, la nova botiga del club, que s’ha obert recentment al centre comercial El Pallol.