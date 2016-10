L'obra 'André i Dorine' de Kulunka Teatro dóna el tret de sortida al COS 2016

En festival tindrà lloc del 20 al 23 d'octubre en diferents escenaris de Reus

19/10/2016

La companyia Kulunka Teatro serà l’encarregada d’inaugurar el 19è Festival de Moviment i Teatre Gestual COS 2016, el qual s’iniciarà el proper 20 d’octubre al teatre bartrina a les 21h. Ho faran amb l’espectacle de màscara André i Dorine, el qual reflexiona a través de la malaltia de l’Alzheimer sobre l’oblit, l’envelliment i la demència. En l’obra tres actors donaran vida a quinze personatges diferents amb una gran dosi d’emotivitat i tocs d’humor.



El festival, que se celebrarà del 20 al 23 d’octubre, arriba enguany amb noves propostes i espectacles i obrint horitzons cap a la disciplina de la dansa. També comptarà amb nous escenaris: la plaça de prim, la plaça de Doctor Sabaté i el jardí de la Casa Rull. Aquests s’afegeixen als ja habituals teatres Bartrina, Fortuny, Bravium, Orfeó i Santa Llúcia.



A més de l’espectacle André i Dorine també destaca el retorn a Reus de la companyia Yllana amb l’espectacle del seu 25è aniversari, que tindrà lloc el 22 d’octubre a les 22h al Teatre Fortuny. Un altre dels plats forts serà el projecte teatral i de titelles Allegro ma non troppo, de la companyia Zero en Conducta, que es representarà el proper 21 d’octubre a les 21.30h al Teatre Bravium. Per últim també cal remarcar l’espectacle d’Escena Creativa Faboo, l’encant de la imaginació, una proposta de teatre gestual que estimula la imaginació i la creativitat i que es durà a escena el proper 22 d’octubre a les 18h al Teatre de l’Orfeó Reusenc.