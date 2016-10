L'Hospital Sant Joan de Reus habilita més llits per l'increment de visites a Urgències

Es reobre una planta que havia tancat a l'estiu per manca d'activitat

L'increment continuat de visites d'urgència ha obligat l'Hospital Sant Joan de Reus a reobrir llits, que s'havien tancat a l'estiu per manca d'activitat, segons han confirmat fonts del centre hospitalari. Si bé la reobertura d'un total de 35 llits d'una Unitat de Medicina Interna estava programada per aquest octubre, de forma esglaonada, s'ha hagut d'avançar pels pics d'usuaris a Urgències. Una quinzena de llits es van posar en marxa a primers de mes i els vint restants divendres passat, 14 d'octubre, quan la previsió era fer-ho al llarg d'aquesta setmana. La reobertura s'ha precipitat per l'increment sostingut de visites urgents i la necessitat de descongestionar el servei. Si la xifra habitual era d'unes 220 visites, ara ja ronden les 250, i algun dia puntual s'ha arribat a pics de fins a les 270. En el que va d'any i fins al setembre, des d'Urgències s'han tractat 65.355 pacients, que són 1.866 més que l'any anterior, segons dades facilitades per l'hospital.