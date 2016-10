L'esdeveniment, organitzat per tres entitats de la ciutat, tindrà lloc el proper 22 d'octubre a l'Espai prioral

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 09:01

L’Espai prioral acollirà el proper 22 d’octubre de 12 a 14h el primer show cooking de sushi en directe a Reus organitzat per tres entitats de la ciutat. Els organitzadors són Espai prioral, Sora Sushi and Cocktail Lounge i l’agència de comunicació per a restaurants i lounge clubs Waitless Nexia.



El gastropub de sushi i còctels de Reus Sora Sushi serà l’encarregat de dur a terme aquest acte culinari, que consistirà en la preparació en directe de tres peces de sushi makis diferents. Les peces que s’elaboraran tindran com a ingredients principals el foiè, el formatge blau i el peix mantega. El maki calent, a escollir, s’acompanyarà d’una copa de vi blanc per un preu de 5 euros. Els visitants que vulguin tastar una altra peça de sushi hauran de pagar un preu de 3 euros.