El govern de Reus confia arribar a un acord 'in extremis' amb la CUP per aprovar les ordenances

Per contra, els cupaires, que supediten l'entesa al cessament dels antics gerents d'Innova, donen «la porta per tancada" i asseguren que "no hi ha volta enrere»

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 16:16

El govern de Reus, en minoria, confia esgarrapar un acord amb la CUP per aprovar les ordenances fiscals, en el ple d'aquest divendres. L'equip de govern, format per CiU, ERC i Ara Reus, amb 11 regidors -la majoria està a 14- veu en la CUP com l'únic grup viable per arribar a una entesa. S'han reunit en nombroses ocasions des del setembre i han arribat a principis d'acord en alguns punts, com ara apujar l'IBI en un 2,5%. Però des de la CUP, després de reunir-se en assemblea, ha anunciat que no aprovarà les ordenances perquè el govern no ha complert amb alguns condicionants bàsics per als cupaires, entre els quals, el cessament immediat d'antics gerents d'Innova. El govern, que segueix estenent la mà al diàleg, assegura que vol fer net amb Innova i que accelerarà una reordenació per eliminar la figura de la gerència jurídica. En un intent per assolir un acord 'in extremis', a dos dies pel plenari, el regidor d'Hisenda, Joaquim Enrech, ha alertat que, de no aprovar-se les ordenances, es podria generar un desequilibri econòmic d'1,2 MEUR.



Tant aquesta quantia com els 700.000 euros d'IBI de l'Hospital Sant Joan de Reus desequilibrarien les arques municipals en cas que les ordenances no s'acabin aprovant. «I això podria tenir conseqüències, com unes certes retallades», ha advertit Enrech. El regidor d'Hisenda, però, s'ha mostrat aquest dimecres esperançat que els sis regidors de la CUP s'avinguin a rubricar l'acord. Segons Enrech, és l'única formació que ha mostrat «voluntat dialogant» i, per tant, els únics que permetrien garantir un llum verd ampli a les ordenances. «L'esperança és l'últim que es perd, tenim voluntat positiva», ha afirmat Enrech. «Es manté la porta oberta, al diàleg, i a arribar a un acord definitiu, ens volem tornar a assentar amb la CUP i ho intentarem fins a l'últim moment», ha afegit.



Si bé existia un preacord al qual havien arribat l'equip de govern i la CUP, on ambdues parts cedien a diversos punts, com apujar un 2,5% l'IBI -el govern deia un 4% i la CUP, un 0%- o augmentar un 10% l'impost per compravenda d'immobles en un període curt de temps -el govern volia pujar-lo un 5% i la CUP proposava un 20%-, l'assemblea de la CUP finalment ha tombat l'acord per desavinences en eixos bàsics per a la formació, com la falta de partides socials i definides o de la internalització del servei de recollida de la brossa, que és la partida més elevada del pressupost local. També ha condicionat negativament als cupaires que el govern només hagi complert quatre dels dotze compromisos que havien pactat per tirar endavant els pressupostos d'enguany.



Però la condició «sine quan non», segons el regidor de la CUP, Xavier Angelergues, és el cessament de Josep Maria Adserà i dels gerents que puguin quedar de l'etapa Innova. Enrech, que ha evitat personalitzar aquesta qüestió, ha assegurat que el govern ha engegat un procés de regularització dels consells d'administració de Redessa, Reus Mobilitat i Serveis, i Reus Transport, que encara pengen d'una única gerència -ostentada per Adserà. «Volem posar ordre al què abans era Innova i dissoldrem aquest càrrec cap a un nou model de tres gerents que dependran dels seus consells», ha dit Enrech. «No donem llargues a la CUP, però l'administració té els seus tempos», ha conclòs.