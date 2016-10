Por i solidaritat en la quarta edició del túnel del terror de la Palma de Reus

Les invitacions per assistir-hi es poden passar a recollir a partir d'aquest dimecres 19 d'octubre

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 19:15

El terror torna a envair la Palma de Reus els dies 28 i 29 d'octubre amb 'La Palma Terror Show', una activitat que es realitza per quarta vegada amb la iniciativa d'un col·lectiu de joves de la ciutat i amb el suport de professionals de les arts escèniques. En aquesta nova edició un nou grup de nois i noies s'encarregaran de dissenyar un circuit, una temàtica i noves escenografies per tal de sorprendre els visitants.



Per tal d'agilitzar l'entrada i el recorregut dels visitants, les persones interessades en assistir a l'activitat han de recollir prèviament les entrades al Casal de Joves la Palma a partir d'aquest dimecres 19 d'octubre. Es poden recollir dues invitacions per persona i cal portar dos litres de llet per cada invitació, que aniran destinats al Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona. Els horaris per recollir les invitacions són de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de dilluns a dijous de 16:30 a 19 hores.



Per dur a terme aquesta iniciativa, es compta amb la col·laboració de diferents departaments municipals com ara Brigades Municipals, Deixalleria de Reus, IMAC i entitats culturals de Reus com el Teatre Bravium, l'Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus i l'Institut Salvador Vilaseca de Reus. Enguany els joves que participen a la Casa d'Oficis d'Audiovisuals de Mas Carandell s'encarregaran de l'enregistrament i edició del vídeo d'aquesta edició.