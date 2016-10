El Cementiri de Reus comptarà amb un nou espai per espargir les cendres

Es senyalitzarà el refugi de la Guerra Civil i hi haurà una mostra fotogràfica de caràcter històric

Actualitzada 17/10/2016 a les 21:42

El Cementiri de Reus disposarà d’un nou espai on es podran espargir les cendres dels difunts que han estat incinerats. Actrualment s’estan enllestint els treballs que permetran disposar d’aquest emplaçament rectangular de 150 metres quadrats. Aquest es cobrirà amb grava, s’enjardinarà i disposarà de sistema de reg automàtic. En aquest sentit, la intenció és reubicar part de l’arbrat de la plaça Pablo Picasso. Estarà situat aproximadament al final del passadís central de l’entrada del recinte, a tocar de les illes de nova construcció. Vora aquest nou indret s’hi ha construït un nou columbari amb capacitat per a més de 200 urnes.



Així ho va exposar ahir el regidor Joaquim Enrech, qui també va detallar que un dels primers refugis antiaeris de la Guerra Civil que es troba dins del recinte del Cementiri es senyalitzarà, coincidint amb el vuitantè aniversari de l’esclat del conflicte i amb la voluntat que «en tinguin constància les noves generacions». D’altra banda, el recinte acollirà una exposició fotogràfica de caire històric sobre l’espai mortuori i que estarà situada al costat del hall de l’entrada principal, que va ser remodelat l’any passat amb un cost de 50.000 euros. Novetats que arriben amb la proximitat de Tots Sants i on tornaran a tenir lloc les visites teatralitzades que es realitzaran els propers 27, 28 i 29 d’octubre, a càrrec novament de la companyia La Gata Borda. Hi haurà tres sessions; a les 19.30, 20.45 i a les 22 hores. Aquestes visites són gratuïtes i el termini per fer les inscripcions ja està obert. Els interessats en assistir-hi poden trucar a Serveis Funeraris. Les places estan limitades. Des del consistori també van recordar ahir els usos de l’espai que ocupava el mausoleu del general Prim. Aquest es va transformar per acollir un centre d’interpretació, està dotat amb pantalla de grans dimensions i projector. Es va estrenar l’any passat amb motiu de les visites dramatitzades. El servei està a disposició de visites concertades interessades en el patrimoni històric i artístic del cementiri. Així,s’hi projectarà un audiovisual que estarà disponible en català, castellà, francès i anglès. L’espai també pot acollir cerimònies de comiat i funerals, entre altres actes.



Panells informatius

Per la seva banda, els panells informatius digitals instal·lats sota els porxos de l’entrada al recinte funerari incorporaran properament més dades. Poc a poc s’hi va abocant informació dels anys anteriors en els que no existien registres digitals. Una de les aplicacions principals que permet aquest aplicatiu és la possibilitat de localitzar la sepultura dels difunts on es troben els difunts introduint el nom a a la pantalla. Tanmateix, s’ofereixen informacions com el temps, el plànol i els punts d’interès artístic i històric del recinte. Tota la informació que està en català, castellà i anglès, també és accessible a través d’Internet.



Finalment, des del consistori van recordar ahir la «bona acollida» que va tenir la celebració del primer Concert per al Record que va tenir lloc a l’emplaçament funerari fa un mes i que va congregar a 250 persones. Aquest va comptar amb la participació de la Banda Simfònica de Reus. La intenció del consistori, segons va manifestar el regidor Enrech, és que aquest es repeteixi l’any vinent, en una data que encara està per concretar. D’aquí a pocs dies es donarà a conèixer el dispositiu de mobilitat de cara a l’1 de novembre, festivitat de Tots Sants, quan es produeix la màxima afluència de persones que acudeixen al recinte.