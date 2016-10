CCOO veu el consistori reusenc disposat a trobar solucions per la sanció d'FCC

El sindicat es reuneix amb l’Ajuntament amb el compromís que aquest «investigarà» els fets

Actualitzada 17/10/2016 a les 21:49

Després de la dimensió –especialment mediàtica– que va suposar la ocupació del despatx d’Alcaldia per part de treballadors de FCC afiliats a CCOO en protesta per la sanció a una treballadora de la concessionària de la brossa, ahir va tornar la calma amb la reunió que van mantenir consistori i sindicat per parlar de la problemàtica. El secretari general de CCOO a les comarques tarragonines, Jaume Pros, va destacar la «predisposició de l’Ajuntament a arreglar la situació i emprendre un camí de diàleg» i van extreure el compromís del consistori que «investigarà el que ha passat exactament i intentarà resoldre-ho». Tot i això, el sindicat va recordar que «qui ha de treure la sanció és la concessionària de la brossa». En aquest sentit, en la trobada d’ahir no hi va ser present cap representant d’FCC.



El secretari general de CCOO va assegurar que durant la trobada es va posar en coneixement de l’Ajuntament algunes situacions que aquest desconeixia, «com els motius en què s’ha basat l’empresa a l’hora interposar la sanció». De la mateixa manera, «no coneixia el redactat complet de la multa i els hi vam posar en coneixement». Des de la organització sindical exposaven que «al final, el que ens interessa és que li treguin la sanció a la treballadora; no estem interessats en buscar culpables». Tot i això, van posar sobre la taula el nom de la tècnica de Medi Ambient municipal que «s’excedia en les seves funcions i que sembla ser que és l’origen del problema». Ara, doncs, és torn perquè el consistori es pronunciï entorn als fets que afecten la treballadora de FCC, Maria Rosa Hidalgo. Aquesta va ser suspesa de sou i feina durant vuit dies ja que, segons la sanció, no va acabar el tram que li havia estat assignat.



La decisió va mobilitzar el sindicat, qui va assegurar que era «impossible» poder acabar en un sol dia la zona quan aquesta portava més d’una setmana sense netejar-se. En aquest sentit, denunciaven que la neteja a Reus s’estava fent en un 60%. La problemàtica va quedar eclipsada el passat dijous després que una quinzena de manifestants interrompessin la reunió de l’alcalde amb un representant de Metrovacesa.