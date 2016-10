PintorRock es referma en que no van ser informats del cost

L’organització troba «absurd» que el consistori s’«excusi» en els documents

Actualitzada 16/10/2016 a les 20:33

La organització del festival PintorRock ha reiterat les seves crítiques cap al consistori respecte la celebració de l’esdeveniment que s’havia de dur a terme a la capital del Baix Camp i que finalment es farà a El Morell. Segons indiquen els seus responsables, «l’Ajuntament en cap cas ens va informar del cost inicialment» i diuen que «si això s’hagués produït a principis d’any, haguéssim buscat una ubicació diferent». Així, es mantenen en la posició anunciada fa uns dies i afirmen «se’ns va comunicar el 28 de setembre la notificació amb les taxes; posem en dubte les formes i les intencions a falta de només 30 dies per la realització d’aquest festival», argumenten.



L’organització, doncs, desmenteix els arguments del consistori, qui havia assegurat que els promotors del PintorRock eren coneixedors des del primer moment dels preus públics. I recorden el compromís que hauria adquirit amb la regidoria de Cultura, la qual «ens va assegurar que no hi hauria problema, ens van dir que ens cedirien l’espai i que hi anessim». Un altre dels aspectes que han volgut replicar des del PintorRock és l’entrega de la documentació. Cal recordar que fonts municipals van assegurar el passat dimecres que «els organitzadors no havien entregat la documentació pertinent». Per als promotors «excusar-se en això és absurd; la documentació en actes així es va presentant poc a poc i no es demana mai tota de cop; a més, podem demostrar que no és així». El festival es realitzarà finalment al Morell el 28 i el 29 d’octubre.