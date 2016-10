La Massa Crítica arriba a Reus per reivindicar l'ús de la bicicleta

Una vintena de persones organitzen trobades setmanals amb sortida des de la plaça Mercadal

Actualitzada 16/10/2016 a les 20:39

Reivindicar l’ús de la bicicleta des d’un vessant lúdic. Amb aquest objectiu ha començat a pedalejar la «Critical Mass», una acció que ja se celebra en diverses ciutats europees i que ara arriba a la capital del Baix Camp. Un grup de persones –sense pertinença a cap associació– es reuneix a la plaça del Mercadal i fa un recorregut els dilluns, a partir de dos quarts de nou del vespre, per diversos indrets. L’educació viària i la sensibilització de la ciutadania són alguns dels objectius que es proposen des de la «Massa Crítica» –nomenclatura amb la que es coneix aquesta trobada a l’Estat–, però sempre emmarcat en un context «festiu» segons expliquen alguns dels seus components, qui afegeixen que «no ens hem plantejat ara per ara anar més enllà de l’esperit lúdic». De moment, ja s’han realitzat tres sortides i hi han pres part una vintena de participants. En aquest sentit, la trobada està oberta a qualsevol persona interessada en compartir aquesta activitat. El recorregut dura, aproximadament, uns 40 minuts. La iniciativa es pot seguir a través de les xarxes socials a tra vés del grup de Facebook «Massa Crítica Reus», on els participants comenten la seva experiència.



Aquestes trobades que ara arriben al territori es duen a terme a altres poblacions del territori com Barcelona Olot, Lleida o Madrid i també en ciutats europees com Berlín. En el cas de la capital catalana, s’especifica que «no té dirigents i no hi ha una organització que autoritzi el passeig. Un conjunt de ciclistes es reuneixen al mateix lloc, a la mateixa hora i decideixen pedalar junts per una estona, portant amb si els seus ideals i les seves formes de viure, compartint-les amb els altres». En algunes poblacions les trobades són mensuals i d’altres de forma anual. El moviment «Critical Mass» va néixer el 1992 als Estats Units, concretament, a San Francisco, i se celebra a 300 ciutats d’arreu del món, amb l’objectiu de reivindicar l’ús de la bicicleta com un vehicle de ple dret. D’altra banda, cal recordar que la ciutat compta amb entitats que promouen l’ús i la normalització de la bicicleta, com és el cas de la Coordinadora d’Entitats Bicicamp.