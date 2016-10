Reus reparteix menús de menjar recuperat

La festa dels Aliments ha organitzat un dinar a la Plaça de la Llibertat

15/10/2016

Prop de 600 persones han participat, aquest dissabte, en el dinar que la festa dels Aliments ha preparat a la Plaça de la Llibertat de Reus. En l’acte, organitzat per la regidoria de Benestar Social i la Plataforma de Gestió Alimentària Responsable de Reus, s’han repartit menús preparats amb menjar recuperat.



Aquest tipus d’aliments són aquells aptes pel consum però no comercialitzables i es van recollir prop de 900 quilos durant el divendres. Amb aquest sistema s’aconsegueix un estalvi ecològic i econòmic, ja que s’eviten consums d’aigua i emissions de CO2 a l’atmosfera.



El dinar ha estat possible gràcies a la col·laboració d’un centenar de voluntaris. A més del menú, els assistents s’han pogut endur alguns dels aliments que es van recollir.