Mundó anuncia l'obertura del jutjat de família al 2017

El conseller de Justícia posa data a l’espera de la ratificació de Madrid

Actualitzada 13/10/2016 a les 20:48

El conseller de Justícia, Carles Mundó, va anunciar aquest dijous en una visita als jutjats de Reus el compromís de la Generalitat perquè l’any vinent entrin en funcionament els jutjats de família i de capacitat. Això sí, tot queda pendent de la signatura final del Govern espanyol, una vegada aquest quedi constituït. La degana del Col·legi d’Advocats, Encarna Orduna, valorava dijous la decisió com a positiva perquè «els jutjats de primera instància estan molt carregats de feina assumint ara tasques de família i del civil».



Tot i l’anunci, des del Col·legi d’Advocats van recordar a Mundó que «necessitem un jutjat més d’instrucció –degut a la saturació del casos penals–, un altre de primera instància i un altre més del Social». En aquest sentit, cal recordar que des d’aquest òrgan s’havia impulsat una recollida de signatures per reclamar la creació d’aquests nous jutjats i que comptava amb 300 adhesions. Aquesta campanya s’allargarà fins el gener.



Tanmateix, l’òrgan representatiu dels advocats va traslladar al conseller la necessitat que «hi hagi més formació per al personal i que no n’hi hagués tant d’interí». Per la seva banda, des de la Conselleria de Justícia han explicat que al 2018 s’implementarà l’Oficina Judicial. Això implicarà treballs xifrats 40.000 euros i que suposaran «la creació de serveis comuns com són oficines de tramitació, però també administratives, per fer més àgil i eficaç la resposta judicial a les peticions dels ciutadans». El conseller també es va desplaçar a Falset.