Josep Jofré Solanellas, nou president del Círcol de Reus

Encapçala l'única candidatura presentada per dirigir l'associació

Actualitzada 14/10/2016 a les 20:12

Josep Jofré Solanellas és virtualment el nou president de l'Associació El Círcol de reus després que no s'hagi presentat cap altra candidatura a banda de la seva per presidir l'entitat.El passat 11 d'octubre va finalitzar el termini de presentació de propostes i l'única candidatura va ser la que encapçala Jofré.El passat 11 d’octubre va finalitzat el període de presentació de candidatures per a la elecció de Junta Directiva de l’Associació El Círcol de Reus. La candidatura compleix amb els requisits estabkers als estatuts de l'associació, que obliguen a presentar un mínim de vuit membres dins la candidatura i que aquesta estigui avalada per un mínim del 10% dels socis.La data de proclamació de la candidatura ha quedat fixada pel proper dilluns dia 17 d’octubre de 2016.