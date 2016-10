El jutge d'Innova tanca la peça 2 i demana a les parts que es posicionin abans d'obrir judici

El magistrat manté els vuit investigats per la contractació de l'arquitecte de l'Hospital de Reus

Actualitzada 14/10/2016 a les 14:18

El titular del jutjat d’instrucció número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, ha donat per finalitzada la instrucció de la peça separada número 2 del cas Innova, relacionada amb la contractació de l'arquitecte del nou Hospital de Reus, Jorge Batesteza.



Malgrat que la instrucció es va donar per tancada ja al juliol del 2015, un recurs de la Fiscalia va fer que el jutge tornés la peça a la fase de les diligències prèvies el passat mes de març per tal que l'Agència Tributària presentés un nou informe sobre diverses factures per valor de 148.955 euros que l'empresa BATTS, de l'arquitecte Batesteza, va cobrar a Innova i que la societat no hauria declarat a Hisenda.



El passat mes de juliol es va rebre l'informe de l'Agència Tributària i també una sèrie de factures que la Guàrdia Civil va lliurar al jutjat i que podrien tenir relació amb el cas. El jutge dóna per finalitzada aquesta investigació complementària on no s'ha detectat un canvi en les circumstàncies processals ni objectives del procés. En el tancament de la instrucció d'aquest cas manté vuit persones investigades entre elles Josep Prat, Lluís Miquel Pérez, i Jorge Batesteza. El jutge dóna temps a les parts fins el 26 de novembre perquè es posicionin abans d'obrir judici.