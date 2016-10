El Festival Memorimage 2016 de Reus ja té cartell

Aquesta edició també estrena una nova pàgina web

Actualitzada 14/10/2016 a les 16:33

Tallers sobre tècniques audiovisuals

L'edició 2016 del Memorimage-Festival Internacional de Cinema de Reus ha donat a conèixer la nova imatge del cartell, que ha estat una proposta de NYTT Studio i que reprodueix una imatge històrica de dos pagesos durant una verema. El cartell del Memorimage 2016 pretén transmetre el missatge de la força de la tradició i d'arrelament al territori, vinculant-lo al fet de preservar el material d'arxiu com a eina imprescindible per la memòria col·lectiva.L’edició d’enguany, a més, ve acompanyada del llançament de la nova web memorimagefestival.org , dissenyada per Xarop. Aquesta renovació permet una millora de l’experiència a l’usuari, fent-la més funcional i atractiva per gaudir de tots els continguts del festival.El festival Memorimage 2016 organitza un any més dos tallers formatius sobre tècniques audiovisuals. El dia 12 de novembre de 9:00 a 14:00 hores, i en el marc del festival, el Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) serà l'escenari dels tallers 'Aprèn com fer un documental' i 'Taller Mobildoc'.El primer dels tallers serà impartit per Joan González, director del Festival DocsBarcelona i programador del Festival Memorimage, i té com a objectiu aportar eines i coneixements necessaris per aprendre i explicar històries amb els recursos creatius del cinema documental. Joan González va ser iniciador de Televisió de Catalunya, així com fundador del programa '30 minuts' i va contribuir a la creació de Barcelona Televisió. Porta més de 30 anys de dedicació al sector audiovisual.El 'Taller Mobildoc' tindrà com a formador Martí Genís, muntador i realitzador, el qual ha col·laborat durant dotze anys amb TV3: informatius, esports, '30 minuts', 'Sense ficció' i nous formats. Ha realitzat cursos de formació sobre videoreportatge a la UPF i ESADE. Amb 15 anys d’experiència com a 'freelance' en el món audiovisual, s’ha especialitzat en el camp del documental. Amb aquest taller, Memorimage proposa un seminari pràctic de videonarració per aprendre a fer servir el telèfon mòbil com a eina de captació de la realitat.Les persones interessades a participar als tallers poden enviar un correu a info@memorimagefestival.org amb les dades personals, telèfon de contacte, edat i professió o bé contactar amb el telèfon 681 16 16 25.