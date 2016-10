Un grup de sindicalistes ocupa el despatx de l'alcalde de Reus

Volen negociar la retirada de la sanció imposada a una tècnica de neteja i recollida de l'Ajuntament de la ciutat

Membres de Comissions Obreres (CCOO) de les Comarques Tarragonines han ocupat aquest matí el despatx de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, com a acte de protesta per la sanció imposada a una tècnica de neteja i recollida del consistori reusenc de l'empresa FCC. Concretament, el servei de Control de Qualitat de l'Ajuntament de Reus exposa que l'11 de juliol de 2016 la treballadora, Rosa Hidalgo, va deixar l'itinerari «inacabat» i «brut». A més, també s'afirma que es va trobar a la treballadora en un bar a les 12.55h mentre el recorregut que havia de fer, al carrer Miami, estava sense acabar i les papereres no s'havien buidat. En l'informe també s'exposa que «no és la primera vegada que l'operaria deixa itineraris sense acabar».



Els membres de CCOO han entrat al despatx de l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, reclamant que els rebés per dialogar sobre la sanció imposada a la treballadora de FCC, que el sindicat vol que sigui retirada. El secretari d'Organització de CCOO de les Comarques de Tarragona, Manuel Ruiz, s'ha assegut a la butaca de l'alcalde, des d'on ha titllat a Pellicer de «pocavergonya» i «inútil». Posteriorment, els sindicalistes han demanat disculpes per les formes i han acordat trobar-se amb l'alcalde el proper 17 d'octubre per negociar la retirada o no de la sanció de la treballadora.