El finalista de Master Chef Junior Lukas Vives ensenya a cuinar a petits i a grans a ExproReus

Actualitzada 12/10/2016 a les 13:47

Lukas Vives, finalista de la tercera edició del programa de Televisió Espanyola Master Chef Junior, s'ha convertit en protagonista a la fira ExproReus de la capital del Baix Camp aquest dimecres. Presentada com una de les activitats estrella que s'organitzen en el programa de la mostra, desenes de nens i nenes i també adults han assistit al Showcooking que ha realitzat el petit cuiner, a partir de les 12 del migdia, on ha realitzat una demostració de cuina.



Aquesta 46a edició d'ExproReus finalitza aquest dimecres dia 12, després d'inaugurar-se el passat dia 8. Amb novetats com la Fira Immobiliària de la Costa Daurada ExproHabitatge, un augment dels metres quadrats d'exposició i l'ampliació de la zona de restauració, la fira es consolida com a espai clau del sector de l'automòbil.



Al llarg dels dies s'hi han realitzat espectacles de màgia i actuacions musicals en directe, tallers -com cuina amb microones-, i altres espectacles de tot tipus relacionats amb la cuina. A més, l'aplicació per a Android i iOS que s'ha estrenat enguany ha ofert jocs, sortejos i altres activitats per tal de fer interactuar els visitants i repartir premis com escapades de cap de setmana.