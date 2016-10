Convidats de luxe per celebrar els 27 anys de La Fàbrica de Reus

La sala de festes porta a tres personatges televisius de Telecinco

Redacció

Actualitzada 12/10/2016 a les 13:08

La sala de festes La Fàbrica de Reus està d'aniversari i ho celebra amb uns convidats especials o, si més no, d'allò més mediàtics. I és que 27 anys no es fan cada dia. D'aquesta manera, els personatges televisius Kiko Matamoros, Makoke i Iván Madrazo estaran al pub reusenc el proper dissabte 15 d'octubre per celebrar amb tots els assistents aquests 27 anys de La Fàbrica. L'entrada serà gratuïta.



Kiko Matamoros, col·laborador del programa de Telecinco Sálvame i la seva dona, Makoke, són personatges molt habituals als programes del cor de la mateixa cadena Telecinco. Casats recentment i amb diversos conflictes familiars entre els fills biològics de Matamoros i els fills biològics de Makoke, són un tema freqüent de discussions i 'exclusives' als programes del cor -la filla de Matamoros, Laura Matamoros, va guanyar la passada edició de Gran Hermano VIP, a la qual també hi va participar Javier Tudela, fill de Makoke.



Per la seva banda, Iván Madrazo va guanyar la desena edició de Gran Hermano. Després de la seva victòria, Madrazo ha estat freqüent col·laborador als programes del cor de Telecinco.