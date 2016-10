Dispositiu policial als barris Sant Josep Obrer, Mas Abelló i Mas Pellicer de Reus

S'han identificat fins a 45 persones i s'han obert actes per vehicles amb irregularitats administratives i tinença de substàncies estupefaents

Redacció

Actualitzada 11/10/2016 a les 19:40

Els barris Sant Josep Obrer, Mas Abelló i Mas Pellicer de Reus han estat l'escenari d'un dispositiu policial conjunt de prevenció aquest dimarts al matí. La Guàrdia Urbana de Reus i Mossos d'Esquadra han treballat plegats des de les 11 del matí fins la 1 del migdia per tal de controlar la zona.



Al llarg del matí s'han identificat fins a 45 persones, s'han controlat 18 vehicles i s'han obert 6 actes i denúncies per vehicles amb irregularitats administratives i 2 més per tinença de substàncies estupefaents. Segons informen els Mossos d'Esquadra, ha estat un dispositiu rutinari per prevenció: «No es buscava res en concret». I és que aquest dispositiu forma part de la campanya de vigilància que els cossos de seguretat porten a terme en diferents zones de la ciutat de manera coordinada per a la prevenció de la delinqüència.



A més de diverses dotacions terrestres també ha participat en l'operació un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. Aquesta ha estat donant voltes per sobre els barris i la zona del voltant, des de l'Estació d'Autobusos fins al Campus Bellisens de la Universitat Rovira i Virgili.