El centre rebrà una injecció addicional per activitat derivada del Joan XXIII de Tarragona i més intervencions d’obesitat mòrbida

Actualitzada 10/10/2016 a les 20:36

El Servei Català de la Salut (CatSalut) contractarà aquest any més serveis a l’Hospital Sant Joan de Reus per import d’1,35 MEUR, segons ha explicat la regidora de Salut i presidenta del Consell d’Administració, Noemí Llauradó, després d’una reunió de la comissió mixta entre el CatSalut i l’Ajuntament. Segons Llauradó, l’increment del concert del CatSalut està justificat per un increment de la demanda i caldrà esperar al tancament de l’exercici per saber si contribuirà a pal·liar el dèficit que arrossega el centre. L’Ajuntament ha destacat que els tres agents implicats -el consistori, el propi hospital i Salut- uneixen esforços i van tots en la mateixa direcció per redreçar la situació financera de l’hospital. El gruix de la nova aportació del CatSalut pel 2016 a Reus es correspon a activitat derivada per obres als quiròfans de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, a més intervencions de cirurgia d’obesitat mòrbida i a un equilibri del pressupost del Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) de les drogodependències.



Llauradó ha subratllat que l’increment del concert del CatSalut està justificat per les necessitats assistencials al Camp de Tarragona i de reducció de les llistes d’espera. «Si, a més, pot ajudar a reduir el dèficit, benvingut sigui», ha afegit. La regidora ha apuntat, però, que el consistori encara no és dóna per satisfet. «Hem de continuar rascant des de l’Hospital, l’Ajuntament i el CatSalut. Treballem de forma conjunta en una única visió per reduir el dèficit», ha subratllat. La nova contractació del CatSalut, valorada en 1,35 MEUR, es concreta en 770.000 euros d’activitat assumida per les obres al Joan XXIII de Tarragona, en 350.000 euros d’equilibri del pressupost del CAS de drogodependències, en gairebé 226.000 euros per 30 intervencions més de cirurgia d’obesitat mòrbida -que seran 60 el 2017- i en la contractació de deu llits sociosanitaris addicionals a raó d’uns 27.300 euros mensuals. A més, de cara a l’any vinent es planteja un increment de l’activitat relacionada amb la cirurgia plàstica i reparadora a Reus.



D’aquesta manera, l’aportació del CatSalut a l’Hospital Sant Joan, que està gestionat pel Grup Sagessa, passarà dels 88,83 MEUR del 2015 a 89,54 MEUR aquest 2016. Els gestors del centre s’emplacen a finals de gener, quan es tanqui l’exercici econòmic, per conèixer l’impacte que tindran aquests ingressos afegits en la reducció del dèficit. El centre sanitari va tancar el passat exercici amb 3 MEUR de dèficit i, enguany, la xifra encara podria ser superior, malgrat l’aplicació d’un pla de viabilitat. Pel que fa al pagament de les Direccions per Objectius (DPO) que reclamen els treballadors, Llauradó ha afirmat que se ha fet l’aprovisionament al pressupost de les pagues corresponents al 2015 i 2016, però que encara no hi ha res decidit de cara al 2017. La regidora ha recordat que l’any que ve caldrà tornar a negociar el conveni col·lectiu -que venç a el 31 de desembre- després que el comitè d’empresa l’hagi denunciat.