Dos detinguts per tinença de marihuana i cocaïna a Reus

El dispositiu es va realitzar el passat 8 d'octubre en un bar del carrer Benidorm

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 13:01

La Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van detenir el passat 8 d’octubre dues persones per un delicte contra la salut pública en un operatiu de control realitzat en un bar del carrer Benidorm de Reus.



El dispositiu, que es va iniciar a les 00.25h, es va tancar amb 25 persones identificades, entre elles 2 detingudes per presumptes delictes contra la salut pública. Concretament a un dels individus se’l va detenir per tinença de 200 grams de marihuana, mentre l’altre va ser detingut per tinença de 5 grams de cocaïna. S’han aixecat actes per tinença de substàncies estupefaents i un requeriment d’expedient d’estrangeria de la Policia Nacional.



Aquest operatiu de control forma part de la campanya de vigilància que els cossos de seguretat porten a terme en diferents zones de la ciutat de manera coordinada per a la prevenció de la delinqüència.