L'Institut Pere Mata busca participants per un projecte sobre el trastorn bipolar

Han habilitat un espai a la ExproReus per donar a conèixer l'estudi, que necessita un centenar de persones sanes

Actualitzada 09/10/2016 a les 19:23

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili busquen voluntaris per participar en Bipogent, un projecte pioner sobre el trastorn bipolar que començarà aquest any. Per donar a conèixer l'estudi, han habilitat un espai informatiu a ExproReus fins al 12 d'octubre on aquelles persones que hi vulguin col·laborar poden sumar-se a la borsa de voluntaris emplenant un formulari. Per fer l'estudi calen pacients que pateixin la malaltia i d'altres que siguin voluntaris sans. La directora de recerca de l'Institut Pere Mata, Elisabet Vilella, ha explicat que cal «que la gent participi, sigui solidària i que pensin que la seva contribució a la recerca és important per conèixer millor les malalties».Amb Bipogent, on també hi participen l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació germanes Hospitalàries (Fidmag), es vol analitzar la relació entre la mielina i la gravetat d'aquesta malaltia psiquiàtrica greu, i quin paper hi juga un gen en concret, el DDR1. Per poder desenvolupar aquest treball, el projecte BipoGent busca individus d'entre 18 i 55 anys, disposats a fer unes proves clíniques i neuropsicològiques mitjançant enquestes i entrevistes, una extracció de sang per a fer un estudi genètic i una ressonància magnètica cranial per a fer l'estudi de neuroimatge.Necessiten més voluntaris apuntats dels que finalment s'utilitzaran per al projecte –un centenar- perquè els individus han de complir amb tot un seguit de criteris que es comprovaran a l'hora d'incorporar-se. Entre els criteris, es necessita, per exemple, que no siguin esquerrans o que no pateixin claustrofòbia. «Necessitem més voluntaris per quedar-nos amb un centenar que compleixen els criteris», ha assenyalat Vilella, que ha explicat que durant el primer any de recerca encara podran anar incloent voluntaris.El trastorn bipolar és una malaltia psiquiàtrica greu que afecta els mecanismes que regulen l'estat d'ànim. Les persones que el pateixen poden oscil·lar des de l'eufòria patològica, anomenada mania, fins a la depressió, passant per fases d'eutímia, és a dir, en les que l'estat d'ànim és normal. Es calcula que a Catalunya més de 100.000 persones pateixen trastorn bipolar i més de 300.000 estan afectades pels diferents tipus del trastorn. A la demarcació de Tarragona la prevalença està al voltant de l'1 per cent de la població, de manera que s'estima que unes 8.000 persones poden presentar la malaltia.Les persones interessades en aquest projecte de recerca es poden apropar a l'ExproReus fins al 12 d'octubre o bé consultar la pàgina del projecte bipogent.cat o contactar amb el