Inaugurada la 46ª edició de l'exproReus

L’acte oficial ha anat a càrrec de Rafa Fuertes, gerent de Viajes Para Ti.

Redacció

Actualitzada 08/10/2016 a les 16:56

Aquest dissabte al migdia s’ha inaugurat, de manera oficial, la 46ª edició de la fira exproReus, que fins dimecres vinent es podrà visitar al Tecnoparc. L’encarregat de realitzar el discurs d’obertura ha estat Rafa Fuertes, gerent de l’empresa Viajes Para Ti que gestiona portals d’internet com ara esquiades.com i buscounchollo.com. Fuertes ha destacat l’esperit emprenedor que ha trobat a Reus, així com les instal·lacions que ocupa al Tecnoparc i que han permès “adaptar les necessitats de l’empresa a mesura que aquesta ha anat creixent”.



L’acte inaugural ha comptat, també, amb la presència de l’alcalde local Carles Pellicer i d’Enric Olesti, membre del comitè executiu de FiraReus. Pellicer ha destacat la importància tant d’expositors com de l’organització, ja que “fan possible la fira i la capacitat d’adaptar-se als nous temps”. Enric Olesti ha ressaltat “l’aposta per la innovació i el batec al ritme del progrés” que caracteritza la fira.



En aquesta 46ª edició la fira comptarà amb 3.000 metres quadrats més de superfície per tal d’arribar als 23.000, que ocuparan prop de 200 expositors de sectors com l’automoció, la llar i la restauració.