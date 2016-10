Un informe conclou un dèficit de sòl que limita l'arribada de noves empreses a Reus

Les conclusions de la CEPTA i la URV aposten per dinamitzar els eixos comercials de la ciutat

Actualitzada 06/10/2016 a les 20:55

Una disponibilitat immediata de sòl per a les empreses per afavorir una localització empresarial competitiva. Aquesta és una de les propostes d’un informe elaborat en base al resultat d’enquestes i sessions de debat realitzades a més d’una trentena de representants empresarials de la comarca i que han dut a terme la Universitat Rovira i Virgili i la CEPTA. «L’oferta immobiliària creada fins ara és de naus de petita dimensió per empreses d’equipaments i servei. Per fomentar determinades implantacions la ciutat té un cert dèficit de superfície», afirma Josep Maria Pinyol, membre la Unitat d’Impuls Territorial de la URV.



L’informe incorpora també altres recomanacions per a la capital del Baix Camp i que fan referència al sector comercial. Entre les quals hi ha la d’aconseguir «nous motors» per a la zona del raval de Jesús –en aquest sentit, fa uns dies transcendia que el nom de l’empresa que substituirà Zara en el local que havia ocupat fins el passat novembre– i també es proposa «afavorir una relació adient entre el centre i el Centre Comercial La Fira». Un aspecte que s’havia anunciat mesos enrere des del propi consistori i de moment sense concretar és trobar una connexió entre els dos espais per tal de dinamitzar l’eix comercial. En aquest sentit, l’informe també proposa també «la incorporació de nous elements de senyalització i publicitat dinàmics com poden ser les pantalles led», així com «la introducció de sons i olors per afavorir l’experiència comercial».



D’altra banda, es fa èmfasi en la millora de les infraestructures per dinamitzar l’activitat econòmica. Així, s’aposta per «afavorir projectes viaris locals que puguin incidir en la millora general de la connectivitat, com per exemple, el passeig Nord». A més, també es parla de la «optimització dels serveis a l’aeroport de Reus per a tenir un paper actiu en el desenvolupament empresarial» i es proposa una «optimització de l’oferta de transport públic en temporada turística consolidant el circuit Reus-Vila-seca-Salou-Cambrils. D’altra banda, l’estudi apunta al resultat de les percepcions que tenen els empresaris de la comarca respecte a la situació econòmica. Així, un 65% dels enquestats creuen que la situació actual és «regular» mentre que un 30% creu que és bona. Respecte la comparació amb l’any anterior, un 51% dels enquestats creuen que és millor. Entre les principals problemàtiques de la zona, hi ha «una debilitat en la demanda».