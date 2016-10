Informes psicològics conclouen depressió en pacients de Traiber

Les persones que van rebre les pròtesis en mal estat presenten alteracions emocionals comunes

Cas Innova

Diversos informes psicològics aportats per alguns dels pacients personats en la investigació del jutjat número 3 de Reus sobre les pròtesis de l'empresa Traiber coincideixen a descriure símptomes de depressió i fins i tot de depressió major. Així, els afectats examinats presenten un trastorn adaptatiu mixt ansiós i depressiu, amb simptomatologia depressiva, tristesa, apatia i pèrdua de seguretat associada a sentiment d'incapacitat. També experimenten irritabilitat, baixa tolerància a la frustració i insomni, entre d'altres trastorns que han trencat la seva rutina habitual. Aquestes alteracions emocionals semblen tenir el seu origen en el mal funcionament de les pròtesis implantades, conclouen els informes que ja obren en mans del jutge.El jutjat número 3 de Reus va imputar l'1 de maig de l'any passat al propietari de Traiber, Lluis Márquez, per un delicte contra la salut pública, falsedat documental, blanqueig de capitals i un altre societari. La Fiscalia de Tarragona ja investigava l'empresa, amb seu al polígon Mas de les Ànimes de Reus, a partir de l'alerta sanitària i va passar les diligències al jutge, que, al seu torn, investigava presumptes pressions de regidors a metges perquè compressin a Traiber.L'Agència Espanyola dels Medicaments va llançar una alerta sanitària al novembre del 2014 després de la denúncia d'una treballadora que l'empresa fabricava pròtesis sense la preceptiva llicència sanitària i les venia sense els segells de la CE, entre d'altres irregularitats. L'alerta va obligar a revisar més de 6.000 pacients amb pròtesis defectuoses o caducades de genoll, maluc i columna d'onze comunitats autònomes, encara que el gruix dels pacients es concentra a l'hospital de Sant Joan de Reus, amb 1.400 afectats.El jutjat número 3 de Reus instrueix des de fa més de tres anys un cúmul de delictes, la majoria relacionats amb corrupció en la salut pública, facilitats, presumptament, pels responsables del grup d'empreses municipals de la ciutat tarragonina, l'extinta Innova. El jutge ha dividit recentment la peça que investiga Traiber en dos , per separar les presumptes pressions de la part mèdica. Així, la peça 4 se centra en les presumptes pressions de l'empresari Luis Márquez, de l'exprimera tinent d'alcalde Teresa Gomis (CiU) i de l'exregidor de Promoció Econòmica i ara regidor d'Urbanisme Marc Arza, al cap de Traumatologia de l'Hospital de Sant Joan perquè comprés a Traiber.L'altra part del cas és ara la peça separada número 15, que se centra en els aspectes mèdics de les pròtesis, amb seixanta persones investigades i més d'un centenar de pacients personats com a perjudicats. L'advocat de la majoria d'ells, Emili Ortiz, ha dit que «la documentació que ja obra al jutjat és contundent» i ha subratllat que, a més dels perjudicis psicològics aportats, una pericial la Universitat Politècnica de Catalunya revela defectes de fabricació en la pròtesi analitzada.