C's diu que no es va aplicar el 25% de castellà a l'escola Joan Rebull

Labrador afirma que «es proposava dividir durant unes hores al grup»

Albert Sunyol

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 20:50

El grup municipal de Ciutadans denuncia que el 25% de les classes en castellà que havia sol·licitat l’exalumna de l’Escola Joan Rebull i que van ser dictades de compliment pel Tribunal Superior de Justícia durant el curs passat no es van arribar a fer. Segons afirma la portaveu adjunta de C’s Pepa Labrador, «no es va complir la resolució d’impartir una assignatura troncal en castellà». «Es proposava dividir durant unes hores al grup i que, conservant el llibre en català, uns quants alumnes fessin hora i mitja de matemàtiques en castellà –sumes i restes mentals i orals–.



D’acord amb una conversa que C’s hauria mantingut amb els pares de la nena, Labrador també expressa que «afegim a aquesta desobediència, el buit que se’ls feia als pares a l’hora d’entrar i sortir de classe, així com algun exabrupte, afortunadament molt minoritari». Per tot plegat, conclou, «sembla lògic que, buscant el bé de la nena, els pares decidissin canviar-la de col·legi».



Segons conclou Labrador, «creiem que el castellà és un dret i un bé a preservar per tots els catalans. Defensem la nostra doble condició de catalans i espanyols i sempre defensarem que el bilingüisme no és cap atac al català, sinó una riquesa a la qual estem segurs que molts, moltíssims, no volem renunciar», va afegir. En el darrer ple la regidora d’Educació, Maria Dolors Sardà, va anunciar que la família havia decidit traslladar la nena de centre. Aquest curs és a l’Escola Aura.