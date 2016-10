La Fira Centre Comercial, millor centre comercial de l'estat

L'Asociación Española de Centros y Parques Comerciales ha atorgat el reconeixement al centre de Reus durant el seu XV Congrés

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 18:53

L'Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) ha premiat la Fira Centre Comercial de Reus com a millor centre comercial, en el que és un reconeixement del treball que es fa als diferents espais comercials de l'estat. Per altra banda, l'arquitecte de les instal·lacions de Reus, Federico Carvajal, ha estat distingit amb la primera edició del Premi Jos Galán per una tesi doctoral sobre la industria als Centres Comercials. Aquest segon trofeu reconeix una actuació arquitectònica, comercial o d’altres tipus, relacionada amb els Centres i Parcs Comercials.



Aquestes distincions han tingut lloc durant l'acte de clausura del XV Congrés de l'associació, que enguany s'ha celebrat a Alacant del 28 al 30 de setembre. L’esdeveniment de l'AECC ha permès analitzar la situació del sector i concloure que els Centres Comercials i els Parcs Comercials viuen ara una situació que convida a l’optimisme.