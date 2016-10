Una empresa reusenca regala una pàgina web a través d'un concurs

Els usuaris de Facebook poden votar fins el 13 d'octubre l'entitat sense ànim de lucre que volen que guanyi el premi

Redacció

Actualitzada 05/10/2016 a les 15:47

L’empresa Reusenca Mirall Digital, dedicada a l’estratègia i el màrqueting de proximitat, ha posat en marxa a través de la seva pàgina de Facebook el concurs #Regalaunaweb. Amb aquest certamen, en què han pogut participar tots els seguidors majors d’edat de la pàgina fins el 30 de setembre, l’empresa regalarà a una associació, entitat o activitat de la província de Tarragona sense ànim de lucre i de caire social la creació d’una pàgina web totalment gratuïta.



Mirall Digital ja ha fet una selecció de les deu finalistes, que van ser publicades a la seva pàgina de Facebook l’1 d’octubre. Les entitats amb opció a guanyar són TarracoSalut; Fundació Mn Bara; Club Vaixell; Plataforma Cel Net; Espais Ocults; Crac, col·lectiu reusenc d’activitats culturals; El Bosquet de la Comella; Astafanias i Pah Tarragona. L’entitat guanyadora serà aquella que rebi més ‘m’agrada’ per part dels usuaris de la xarxa, que poden votar fins el 13 d’octubre a les 23.59h. El resultat es farà públic el dia 14 d’octubre.



Les entitats finalistes han estat escollides per Mirall Digital en base als seus objectius, les accions socials que han dut a terme en els últims anys, l’àmbit d’actuació, el nombre d’associats i l’estat actual de la seva pàgina web. La guanyadora gaudirà del disseny i la programació d’una pàgina web tipus Wordpress amb menú de 5 apartats. Inclou programació, instal·lació de programari de posicionament SEO, antivirus, lloguer de hosting i domini per un any.