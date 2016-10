«Obrir una ruta a Sofia és una opció més que real a curt termini»

East Midlands s’incorpora la temporada d’estiu de 2017 i amb aquesta ja són 11 rutes de l’aerolínia irlandesa

Actualitzada 04/10/2016 a les 21:15

— Fins ara s’havien donat a conèixer 10 destinacions de Ryanair per l’estiu vinent i amb la incorporació de Birmingham. En sumaran més?

— Hi haurà una nova destinació a East Midlands. Amb aquesta, doncs, seran 11 les rutes on es podrà volar l’estiu de 2017. Serà amb una freqüència de dos vols setmanals i respon a una situació normal en un mercat britànic que ens dóna garanties. Per la seva banda, la ruta a Liverpool es mantindrà de forma estable durant l’estiu, ja que l’any passat només hi era durant algunes setmanes. Mentre que a Dublín hem afegit una freqüència més passant també a dos vols al dia.



— Quines expectatives tenen de creixement? La base de la companyia a Sofia pot suposar sumar un nou destí des de Reus?

— Estem estudiant la possibilitat de poder ampliar noves destinacions cap a l’Est. Evidentment, que Sofia estigui connectada amb el Prat obre les possibilitats. És una de les opcions reals de tenir-la, tenint en compte que tenim una capacitat de creixement assegurat en els propers cinc anys. Ens trobem amb bona dinàmica amb una ocupació que ronda el 90% de mitjana. Al setembre ha estat del 96%, un punt superior que l’any passat.



— S’han endinsat en el mercat alemany, amb perspectives d’ampliar destinacions?

— És un àmbit on estem creixent. L’any passat teníem una quota de mercat que oscil·lava entorn del 5%. L’objectiu és créixer i arribar a la mateixa quota que s’equipari a Espanya entorn al 20%.



— Algunes companyies també han augmentat les destinacions i freqüències estivals. Com veuen la competència?

— Sense que soni arrogant, no veiem competència. Les altres aerolínies que ofereixen vols estivals són més bé xàrter amb touorperació amb els seus propis hotels. De fet, caldria preguntar-se què deixa això realment en la contribució a l’economia del municipi. Nosaltres oferim al viatger aquesta possibilitat. Preveiem transportar 375.000 viatgers a l’any, el que suposarà un creixement del tràfic del 11%.



—La temporada d’hivern, però, segueix invariable amb Eindhoven i Stansted.

— Ho mantenim en principi a l’espera del tancament de la programació d’hivern. Esperem que això pugui millorar. Depèn també d’un producte turístic interessant en aquesta època de l’any.



— La reobertura de la base reusenca forma part de l’agenda de l’aerolínia?

— De moment no és el que ens està preocupant. Pensem més en un creixement de forma rendible a l’hivern i a l’estiu.



— I la recuperació de les rutes estatals?

— Està aparcat ara mateix. Per raons purament comercials vam haver de cancel·lar la ruta amb Palma. Cal veure quines seran les condicions de mercat, però no ho descartem. Si per a poder tenir una ocupació aquí hem d’oferir bitllets a 1 euro la ruta no es pot mantenir.



— El reforçament per les rutes des de Reus es tradueix en més personal?

— Sí, ens situarem amb uns 280 llocs de treball.



— AENA va anunciar la congelació de les tarifes aeroportuàries. Futur optimista?

— Si les baixa seria una garantia per poder creixent. Nosaltres matenim el nostre compromís amb Reus, de fet som l’única companyia que opera durant tot l’any i això vol dir que hi creiem. A Catalunya cap dels tres aeroports es fa competència, prova d’això és que estem creixent tant a El Prat, Girona i Reus. La capital del Baix Camp, com Espanya, és un dels destins nacionals atractius i segurs.



— La Generalitat volia aplicar l’Impost Mediambiental.

— Ho vam veure d’una forma totalment negativa. Això només pot posar en perill la continuïtat de diverses rutes. Estem en contra de qualsevol increment de taxes.



— El repunt del turisme aquest estiu a Espanya i la Costa Daurada pot consolidar la seva presència al territori.

— No és que a nosaltres ens hagi beneficiat directament perquè ja teníem coberta la operativa d’estiu. Està clar, però, que hi ha certs turistes que veuen Espanya i a Portugal com a noves destinacions que no coneixien, per això els dos països estan batent rècords de turistes. Si oferim un bon producte i servei turístic a nivell local els qui vénen ara tornaran. L’increment de costos en hotels no hauria de sobrepassar una línia per no perdre turistes.