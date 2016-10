El Festival COS surt al carrer amb la dansa

El festival tindrà lloc del 20 al 23 d'octubre a la capital del Baix Camp

Redacció

Actualitzada 04/10/2016 a les 20:16

El Festival de Moviment i Teatre Gestual de Reus COS 2016 assoleix enguany la 19ena edició amb nous espectacles i propostes, obrint-se especialment a la disciplina de la dansa. El festival, que tindrà lloc del 20 al 23 d’octubre, afegeix també nous escenaris: a més dels ja habituals teatres Bartrina, Fortuny, Bravium, Orfeó i Santa Llúcia, la programació es podrà veure a espais urbans com el Mercadal, la plaça del Doctor Sabaté o el jardí de la Casa Rull.



Entre els plats forts de l’edició 2016 hi ha el retorn a Reus de la companyia Yllana amb l’espectacle del seu 25è aniversari, així com l’espectacle inaugural 'André y Dorine', de Kulunka Teatro. Un altre dels espectacles destacats del festival serà 'Faboo, l'encant de la imaginació', a càrrec de Escena Creativa. I la dansa hi tindrà un paper molt destacat gràcies a la incorporació a l'equip organitzador de la ballarina i coreògrafa reusenca Anna Borràs, la qual en col·laboració amb la també ballarina Ariadna Llussà, la periodista cultural Carlota Moragas i la productora audiovisual Marta Arjona han dissenyat un programa d'esdeveniments de dansa inclosos en la programació del festival que, majoritàriament, tindran lloc al carrer.



En aquesta edició el gest combinat amb les titelles també tindran presència al festival, de la mateixa manera que ho farà el teatre gestual d'humor, com ja és habitual. A més, com a activitats paral·leles s'han organitzat tres tallers de dansa. Al mateix temps, el col·lectiu Soul Dance també ha volgut col·laborar en l'organització del COS 2016 incorporant diferents tallers escolars de treball de les emocions a través de la dansa a cinc escoles de la ciutat.