Dues noves rutes angleses a l'Aeroport de Reus a partir de l'estiu vinent

La companyia irlandesa obrirà dues noves connexions amb Birmingham i East Midlands

Actualitzada 04/10/2016 a les 19:04

L’aerolínia irlandesa Ryanair ha anunciat aquest dimarts que la temporada d’estiu de l’any que ve oferirà dues noves rutes a l’Aeroport de Reus amb els aeroports britànics d’East Midlands, a l'est del país, i Birmingham, que operaran dos cops per setmana.



A més, l'empresa oferirà més freqüències de vols a Dublín –dotze vols setmanals- i a Liverpool -dos vols setmanals-. La companyia de baix cost oferirà l’any que ve un total d’onze rutes des de l’aeroport reusenc i hi preveu transportar 375.000 passatgers anuals -75.000 més que enguany-. Això permetrà, segons Ryanair, assolir un creixement de tràfic de l’11% i mantenir 280 llocs de treball a l’aeroport reusenc.



L’operativa de la companyia irlandesa per l’any vinent a Reus es completarà amb vols a Londres, Bristol, Glasgow, Brussel·les, Frankfurt, Eindhoven i Cork.