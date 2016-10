Un concurs amb votació popular decidirà els '7 tresors' del patrimoni cultural de Reus

Els ciutadans poden presentar propostes de candidatura d'elements arquitectònics, culturals o gastronòmics, entre d'altres, fins el 23 d'0ctubre

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 19:04

La campanya d'elecció i promoció '7 tresors del patrimoni cultural de Reus', presentada aquest dilluns pel consistori i l'organització Capital de la Cultura Catalana a la Casa Navàs, permetrà als ciutadans de Reus elegir els 7 elements del patrimoni de la ciutat que vulguin donar a conèixer.



L'objectiu d'aquesta campanya és promoure i divulgar el patrimoni cultural de Reus d'una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la visita als llocs seleccionats i elegits. A més, pretén establir noves rutes turístiques que permetin als visitants conèixer la riquesa patrimonial de Reus alhora que es promou la participació ciutadana. D'aquesta manera, la iniciativa consta de tres fases. La primera de totes consisteix en la presentació per part dels ciutadans de propostes de candidatura d'elements tant arquitectònics com culturals, naturals o gastronòmics, entre d'altres, de la ciutat. La segona consistirà en una votació popular de totes les propostes, que n'escollirà fins a 7. Finalment, la tercera fase promocionarà els elements elegits tant en l'àmbit nacional com internacional.



Els ciutadans que desitgin presentar propostes de candidatura per optar a convertir-se en un dels 7 tresors del patrimoni cultural de Reus poden enviar la seva proposta per correu electrònic a info@ccc.cat fins al dia 23 d'octubre.



L'alcalde Carles Pellicer, la regidora de Cultura Montserrat Caelles, el president de l'entitat Capital de la Cultura Catalana Xavier Tudela, i el coordinador de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017, Jordi Manent, han participat a l'acte de presentació de la campanya.