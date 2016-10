Reunió dimecres pels DPO pendents dels treballadors de l'Hospital

Els treballadors tiraran endavant la demanda

al Tribunal Laboral si no es paga el restant.

Actualitzada 02/10/2016 a les 21:00

Les quantitats pendents de cobrament per part dels treballadors de l’Hospital en relació a la Direcció per Objectius –DPO– es discutiran aquest dimecres en la reunió que el Comitè d’Empresa mantindrà amb la direcció del centre. En la trobada mantinguda el passat mes de juny entre ambdues parts, el govern municipal, representat per l’alcalde, Carles Pellicer, i la presidenta del Grup Salut, Noemí Llauradó, va comprometre’s al pagament de 985.000 euros, la meitat del deute acumulat de 2015, que és de 1,9 milions d’euros. Unes quantitats que ja es va abonar a meitat de juliol.



Des de la direcció del centre hospitalari es va emplaçar al setembre a tornar a asseure’s sobre la taula per posar sobre la taula el calendari de cobrament de l’altra meitat dels «objectius» pendents. En aquest sentit, la reunió estarà marcada per les conclusions de l’informe jurídic que es va demanar en la reunió del consell d’administració celebrat el passat divendres, amb el vot favorable de la presidenta, Noemí Llauradó, i que hauria d’avalar aquesta decisió, segons avançava fa uns dies el portal reusdiari.cat.



Segons recorda la presidenta del Comitè d’Empresa, Alícia Martín, «fins el 15 d’octubre ens mantenim en els terminis per tal de trobar una solució als pagaments pendents i ja ens van assegurar que això estava pressupostat més enllà del dèficit que s’arrossega». Cal recordar que el Comitè d’Empresa va iniciar els tràmits davant del Tribunal Laboral de Tarragona per interposar una demanda col·lectiva que «prosperarà si no es compleix el pagament del que ens deuen», explica Martín. En aquest sentit, la presidenta del Comitè d’Empresa expressa que la documentació està «pràcticament enllestida». De fet, el mes de juny, als treballadors de l’Hospital se’ls va demanar la vida laboral i una fotocòpia de la nòmina com a tràmits necessaris per poder avançar en aquesta reclamació si és que finalment acaba prosperant. El cobrament dels DPO s’hauria d’haver fet efectiu durant el 2015. Així, el passat mes de març els treballadors del centre hospitalari van mobilitzar-se al respecte. La situació afecta a pràcticament la totalitat dels 1.254 treballadors del centre hospitalari i l’import que es deu se situa en 1.500 euros de mitjana.



Per la seva banda, dilluns vinent, 10 d’octubre, està prevista una reunió entre el centre i el Departament de Salut de la Generalitat per tractar la delicada situació econòmica a l’espera de conèixer quin serà el dèficit en acabar aquest any.