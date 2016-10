Un edifici deshabitat s'esfondra a Reus sense causar víctimes

La casa es troba al carrer Alt de Sant Salvador

Actualitzada 03/10/2016 a les 21:40

Un edifici situat al carrer Alt de Sant Salvador número 7, de Reus, en una de les travesseres del raval de Robuster, s’ha enfonsat parcialment en el seu interior al voltant de dos quarts de nou del vespre, segons han assenyalat fonts municipals. Es tracta d’un edifici que es troba deshabitat i així doncs, no s’han hagut de lamentar danys personals.



Fins a la zona s’han desplaçat diversos dotacions del cos de Bombers. Segons s’indica des del consistori, el propietari de l’immoble té 24 hores per tal d’assegurar que l’edfici queda completament precintat i completament assegurat. Com a conseqüència del succés, s’han hagut de tallar els accessos al carrer.